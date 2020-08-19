Ефремов никогда не управлял машиной пьяным – свидетель

15:49
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельной аварии, никогда не садился за руль пьяным. Об этом сообщила свидетельница Татьяна Беркович в Пресненском суде города.
Беркович рассказала, что дружит с Ефремовым 25 лет.
"Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", – заявила актриса.
По ее словам, Ефремов проживает в 100 метрах от бара и ходит пешком.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации.
При этом в ходе предыдущего заседания потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.
Процесс по делу Ефремова прервали из-за сообщения о "минировании"
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