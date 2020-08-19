Заседание по делу Ефремова прервано из-за объявленной в суде эвакуации

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Эвакуацию объявили в Пресненском суде, где проходит заседание по делу актера Михаила Ефремова. Судья объявила перерыв на час, передает Москва 24.

Отмечается, что эвакуация в связи с сообщением о "минировании" была объявлена в момент, когда суд решал, приглашать ли свидетеля-эксперта.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".