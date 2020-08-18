Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала актера убийцей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вдова Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, Маргарита Захарова попросила у суда "справедливого наказания" для актера.

"Прошу суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом", – сказала Захарова.

Также она отметила, что не получала никаких извинений. По ее словам, накануне ДТП от онкологии умерла ее мать.

"Вслед за матерью умирает муж. Это больно, это страшно", – сказала вдова Сергея Захарова.

На вопрос адвоката одной из сторон процесса о том, как она относится к Ефремову, потерпевшая ответила, что считает актера убийцей.

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", – сказала суду Захарова.

Ранее сын Сергея Захарова Валерий попросил суд о максимально жестком наказании для актера.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

