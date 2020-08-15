Актера Михаила Ефремова выписали из больницы

Врачи выписали актера Михаила Ефремова из Боткинской больницы, сейчас он дома, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

"Он находится дома, мы с ним созвонились", – цитирует его ТАСС.

При этом представитель защиты сообщил, что пока диагноз артиста не знает. Ранее он говорил, что у Ефремова подтвердили инсульт.

Семейный врач артиста Борис Круглый за день до этого тоже рассказал, что актер вернулся домой после пребывания в больнице. Адвокат тогда отметил, что ему неизвестно местонахождение подзащитного.

В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно протоколу, на допросе актер признал вину и раскаялся в содеянном. В правоохранительных органах ТАСС уточниил, что от подтверждения своей вины он отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. В суде Ефремов заявил, что ничего не помнит.

12 августа должно было пройти заседание, на него явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат.