Адвокат Ефремова заявил, что не знает о местонахождении клиента

18:07
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не знает о текущем местонахождении своего подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он", – заявил юрист.
Ранее семейный врач Михаила Ефремова Борис Круглый рассказал Москве 24, что актер покинул медучреждение после госпитализации с инсультом и находится у себя дома.
Актера доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Позже Пашаев заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.
Накануне, 13 августа, Пашаев подчеркнул, что артист по-прежнему находится в больнице. Его состояние на тот момент оценивалась как средне-тяжелое.
Из-за болезни Ефремова новое судебное заседание по делу о смертельном ДТП перенесли на 18 августа. Возможны и другие переносы, поскольку достоверно неизвестно, каким будет состояние здоровья подсудимого.
Авария с участием актера произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Актера обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Врачи считают, что Ефремов не может участвовать в суде по состоянию здоровья
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