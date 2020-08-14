Адвокат Ефремова заявил, что не знает о местонахождении клиента

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не знает о текущем местонахождении своего подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он", – заявил юрист.

Ранее семейный врач Михаила Ефремова Борис Круглый рассказал Москве 24, что актер покинул медучреждение после госпитализации с инсультом и находится у себя дома.

Актера доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Позже Пашаев заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

Накануне, 13 августа, Пашаев подчеркнул, что артист по-прежнему находится в больнице. Его состояние на тот момент оценивалась как средне-тяжелое.

Из-за болезни Ефремова новое судебное заседание по делу о смертельном ДТП перенесли на 18 августа. Возможны и другие переносы, поскольку достоверно неизвестно, каким будет состояние здоровья подсудимого.

Авария с участием актера произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Актера обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

