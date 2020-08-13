Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

18:31
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил Москве 24, что актер по-прежнему находится в состоянии средней тяжести в Боткинской больнице.
"Я звонил сегодня вечером врачам. Состояние актера стабилизируется, но оно все еще средней тяжести", – рассказал Пашаев. При этом адвокат опроверг слухи о том, что актер находится в больнице под чужим именем. "Это ложь. Он зарегистрирован под своим именем. С документами все в порядке", – добавил юрист.
Он также отметил, что судебные заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова будут откладываться до тех пор, пока здоровью актера ничего не будет угрожать. "Судебные заседания возобновятся только после того, как Ефремов будет к этому готов, полностью вылечится и придет в себя", – заявил Пашаев.
Ефремова доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Позже Пашаев заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.
Ранее в Боткинской больнице рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова. По словам сотрудника, актер находится в отдельном боксе в нормальном состоянии.
Сотрудник Боткинской больницы рассказал о состоянии Ефремова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: