Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил Москве 24, что актер по-прежнему находится в состоянии средней тяжести в Боткинской больнице.

"Я звонил сегодня вечером врачам. Состояние актера стабилизируется, но оно все еще средней тяжести", – рассказал Пашаев. При этом адвокат опроверг слухи о том, что актер находится в больнице под чужим именем. "Это ложь. Он зарегистрирован под своим именем. С документами все в порядке", – добавил юрист.

Он также отметил, что судебные заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова будут откладываться до тех пор, пока здоровью актера ничего не будет угрожать. "Судебные заседания возобновятся только после того, как Ефремов будет к этому готов, полностью вылечится и придет в себя", – заявил Пашаев.

Ефремова доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Позже Пашаев заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

Ранее в Боткинской больнице рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова. По словам сотрудника, актер находится в отдельном боксе в нормальном состоянии.