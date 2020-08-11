Ефремова госпитализировали из здания суда

Фото: Москва 24

Врачи приняли решение о госпитализации актера Михаила Ефремова из здания суда, передает ТАСС.

Источник агентства уточняет, что у него подозревают инсульт.

"У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице, куда его госпитализировали", – сказал он.

Адвокат заявил, что Ефремов не сможет участвовать в заседании, поскольку госпитализирован без сознания.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Предполагалось, что во вторник, 11 августа, может состояться допрос Ефремова.

Фото: Москва 24

Четверо потерпевших планировали заявить гражданские иски к актеру. Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова хочет взыскать с него 6,5 миллиона рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что до столкновения оба авто, участвовавших в ДТП, были исправны.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".