Адвокат Добровинский прокомментировал сообщение о болезни Ефремова

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Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал Москве 24 сообщение о резком ухудшении здоровья артиста. По его словам, подсудимый действительно мог заболеть.

"Вдруг действительно ухудшилось (здоровье. – Прим. ред.), а я буду сомневаться и могу оказаться неправым. У меня нет никаких оснований не верить. Я беру за данность то, что говорит та сторона", – подчеркнул он.

Кроме того, адвокат сообщил, что не будет возражать, если рассмотрение дела перенесут из-за состояния здоровья подсудимого.

"Если действительно болен, что я могу сделать такого сверхъестественного? Суд должен решить этот вопрос. Больных людей даже из тюрьмы не везут", – добавил собеседник Москвы 24.

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста проблемы с сердцем "во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее".

ДТП с участием машины актера произошло 8 июня этого года. Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. В частности, Роман Шрамко, который в тот день находился на месте происшествия, подтвердил, что именно актер был за рулем Jeep Grand Cherokee в тот вечер. Другая свидетельница рассказала, что после происшествия актер находился в нетрезвом состоянии и не мог стоять на ногах. По ее словам, передвигаться ему помогали полицейские.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Следующее заседание суда запланировано на 11 августа.