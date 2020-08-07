Суд вернется к рассмотрению дела в отношении Ефремова 11 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова 11 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следующее заседание назначено на 11 августа на 14:00", – заявила судья Елена Абрамова.

В пятницу, 7 августа, в суде были допрошены свидетели по делу актера, которые в тот день находились на месте происшествия. В частности, свидетель Роман Шрамко подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в тот вечер действительно находился актер. Он также отметил, что свидетели произошедшего не сомневались в алкогольном опьянении Ефремова.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это "чисто процессуальный момент". Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

