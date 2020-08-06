Дело Ефремова. Что рассказали свидетели в суде

В четверг, 6 августа, в Пресненском суде Москвы продолжились слушания по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в начале июня в районе Смоленской площади. 5 августа состоялось первое заседание по делу актера. Рассказываем самое важное и интересное с заседания.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В ходе заседания 6 августа свидетели аварии выступили перед судом со своими показаниями. Свидетель Полина Герасименко рассказала, что проживает рядом с местом ДТП на Садовом кольце и момент аварии видела с балкона. По ее словам, после столкновения автомобиля Land Cruiser и пикапа Lada она сразу же вызвала скорую помощь.





Полина Герасименко свидетель Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу.

Она также подчеркнула, что почти сразу после аварии очевидцы помогли перевернуть машину, чтобы вытащить пострадавшего Сергея Захарова.



Находился в нетрезвом состоянии

Другая свидетельница инцидента Анна Ордян рассказала о состоянии Михаила Ефремова после ДТП. Она сообщила, что после происшествия актер находился в нетрезвом состоянии и не мог стоять на ногах. По ее словам, передвигаться ему помогали полицейские.

Она сообщила, что первыми на место происшествия прибыли пожарные. Затем приехали представители МЧС и скорой помощи. Они пытались освободить Сергея Захарова из машины, который в тот момент еще находился в сознании.

В то же время она отметила, что лично не видела за рулем машины актера. Ордян пояснила, что в момент ДТП она проезжала мимо вместе с друзьями. Увидев произошедшее, она остановилась для оказания помощи, поскольку имеет медицинское образование.





Анна Ордян свидетель Мы ехали на автомобиле с друзьями и увидели момент аварии. Я врач, и я вышла на проезжую часть, чтобы помочь мужчине в грузовичке (речь о погибшем в ДТП Сергее Захарове. – Прим. ред.).

Ефремов был один в своей машине в момент ДТП – свидетель

Создавал аварийные ситуации

Еще один свидетель Владислав Женжебир в суде сообщил, что в тот вечер ехал позади машины актера. По его словам, перед ДТП машина актера несколько раз создавала аварийные ситуации на дороге.

Он подчеркнул, что Ефремов периодически совершал резкие торможения, что, по его словам, чуть не привело к столкновению с его машиной. Женжебир отметил, что вовремя применил экстренное торможение, чтобы не допустить ДТП.





Владислав Женжебир свидетель Мы могли бы столкнуться, если бы я не применил экстренное торможение. В какой-то момент этот автомобиль вместо входа в поворот просто поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего.

Он также добавил, что после аварии Ефремов спрашивал у него, не пострадал ли кто, и просил угостить сигаретой. Женжебир также подтвердил, что в момент ДТП Ефремов был один в своем автомобиле.



В день аварии дважды был в баре

В Пресненском суде выступил и Кирилл Пухов, работник бара Ulysse в Плотниковом переулке, в который в тот вечер заходил Михаил Ефремов. Он признался, что 8 июня актер заходил в заведение два раза – днем и вечером. По его словам, днем он проводил актера до дома, поскольку подозревал, что Ефремов находился в состоянии опьянения.

"В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение – днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения", – сообщил свидетель.



Ефремов в день ДТП был пьян уже днем – свидетель

Эксперт ЭКЦ столичного управления МВД РФ Владимир Строгалев в суде сообщил, что рулевое управление и тормозная система автомобиля Ефремова были в исправном состоянии.

Он сообщил, что колеса и подвеска также были технически исправны. После ряда вопросов от сторон процесса Строгалев уточнил, что полностью проверить исправность автомобиля не удалось в связи с последствиями аварии.



Видеозаписи смертельной аварии

В ходе слушания участникам процесса также показали видеозапись смертельной аварии 8 июня с участием Ефремова. В 10-секундном ролике видно, как машина Ефремова выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль, который вел погибший курьер.

Также были показаны кадры с места аварии, на которых видно разбитую машину и сидящего на бордюре Ефремова, и трансляции в Instagram одного из свидетелей.

Кроме того, в ходе заседания была просмотрена запись, где актер Михаил Ефремов подтверждает присутствие за рулем в ДТП.

На кадрах видно, как инспектор ГИБДД спрашивает у актера, был ли он за рулем, на что Ефремов дает положительный ответ. После этого инспектор попросил продиктовать фамилию и имя.

Адвокат Ефремова прокомментировал показания свидетелей

Ефремов после просмотра в суде видео с места смертельного ДТП сказал, что узнает себя с трудом.

"С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". – Прим. ред.), – ответил Ефремов адвокату потерпевших Александру Добровинскому.

На вопросы остальных участников процесса по поводу видео актер отвечать отказался.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это "чисто процессуальный момент". Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

Известно, что суд вернется к рассмотрению дела в отношении Михаила Ефремова 7 августа.