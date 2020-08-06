Свидетель ДТП с Ефремовым рассказала подробности происшествия

11:25
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Свидетель по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом, рассказала о произошедшем. Об этом сообщает Агентство "Москва".
На Смоленской площади столкнулись Land Cruiser Ефремова и пикап Lada Сергея Захарова, который впоследствии скончался в больнице.
"Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу", – рассказала свидетель Полина Герасименко.
Она также подчеркнула, что почти сразу после аварии очевидцы помогли перевернуть машину, чтобы вытащить пострадавшего.
О ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало известно вечером 8 июня. В ходе экспертизы было установлено, что в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Таганский районный суд Москвы в качестве меры пресечения для Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, было принято решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января 2021 года.
Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы накануне, 5 августа. Несмотря на заявление экспертизы о полной вменяемости Ефремова после аварии, сам он заявил, что ничего не помнит.
Ефремов в суде отказался признать вину в ДТП
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