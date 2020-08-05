Ефремов был полностью вменяем в момент аварии – экспертиза

16:02
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, несмотря на алкогольную зависимость, был полностью вменяем в момент аварии на Садовом кольце. Об этом говорится в материалах дела, зачитываемых прокурором в столичном суде, передает ТАСС.
Утверждается, что артист также отдавал отчет в своих действиях. "Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях", – сообщила государственный обвинитель.
Кроме того, результаты исследования не показали у Ефремова каких-либо психических заболеваний.
Смертельное ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня в районе Смоленской площади. Авто актера пересекло двойную сплошную и столкнулось с машиной Lada. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, позднее он скончался в больнице.
В среду, 5 августа, в Пресненском суде города началось рассмотрение дела о смертельном ДТП. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
В конце июля суд постановил продлить арест для Ефремова до 22 января 2021 года.
Ко всему прочему, экспертиза обнаружила следы кокаина и марихуаны в крови Ефремова после ДТП в центре города. Еще в его транспортном средстве нашли гашиш и гашишное масло.
Свидетель заявил, что Ефремов после ДТП признался, что был за рулем своей машины
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