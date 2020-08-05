Ефремов был полностью вменяем в момент аварии – экспертиза

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, несмотря на алкогольную зависимость, был полностью вменяем в момент аварии на Садовом кольце. Об этом говорится в материалах дела, зачитываемых прокурором в столичном суде, передает ТАСС.

Утверждается, что артист также отдавал отчет в своих действиях. "Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях", – сообщила государственный обвинитель.

Кроме того, результаты исследования не показали у Ефремова каких-либо психических заболеваний.

Смертельное ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня в районе Смоленской площади. Авто актера пересекло двойную сплошную и столкнулось с машиной Lada. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, позднее он скончался в больнице.

В среду, 5 августа, в Пресненском суде города началось рассмотрение дела о смертельном ДТП. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В конце июля суд постановил продлить арест для Ефремова до 22 января 2021 года.

Ко всему прочему, экспертиза обнаружила следы кокаина и марихуаны в крови Ефремова после ДТП в центре города. Еще в его транспортном средстве нашли гашиш и гашишное масло.