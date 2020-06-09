Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", – сказал собеседник агентства.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Актер за рулем машины Jeep Grand Cherokee выехал на большой скорости на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Водитель встречного автомобиля был доставлен в больницу. Пострадавший – 57-летний Сергей Захаров – получил многочисленные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

Медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

