Пострадавший в ДТП с участием Ефремова умер в больнице

Видео: очевидец

Скончался водитель автофургона, который пострадал в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказал собеседник агентства.

Информацию о смерти мужчины подтвердили в столичном главке МВД.

Авария с участием Ефремова произошла в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Видео: ЦОДД

Позднее медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В момент ДТП Ефремов серьезно превысил скорость. Известно, что после столкновения актер был задержан сотрудниками полиции.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

После смерти пострадавшего уголовное дело могут переквалифицировать на более тяжкую часть, предусматривающую до 12 лет лишения свободы.