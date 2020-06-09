Актер Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Видео: очевидец

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время актер проходит освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

В пресс-службе также рассказали о состоянии водителя, который пострадал в аварии.

"Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение", – сказал представитель МВД.

По имеющимся данным, авария произошла в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Михаил Ефремов, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

По некоторым данным, Ефремов серьезно превысил скорость. Предположительно, актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее очевидец рассказал об аварии с участием Михаила Ефремова. Сообщалось, что в машине актера в момент столкновения находились еще 2 человека. После ДТП они сбежали.