Актер Ефремов был нетрезв в момент ДТП в центре Москвы – МВД

Видео: очевидец

Актер Михаил Ефремов был нетрезв в момент ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Состояние опьянения установлено", – подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По имеющимся данным, авария произошла в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Михаил Ефремов, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Сообщалось, что в момент ДТП Ефремов серьезно превысил скорость. Известно, что после столкновения актер был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы. Они очищают проезжую часть от осколков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, в аварии пострадал мужчина 1963 года рождения. Он находился в одной из столкнувшихся машин. Сейчас медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".

В случае, если врачи заявят о причинении тяжкого вреда здоровью постращавшего в результате ДТП, в отношении Ефремова может быть открыто уголовное дело по статье, предусматривающей до 7 лет лишения свободы.