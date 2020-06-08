Водитель иномарки сбил человека на МКАД

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Иномарка на МКАД в Москве сбила человека, который вышел на дорогу из своего автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"На 31-м километре МКАД водитель автомобиля Range Rover наехал на другого водителя, который вышел из своей машины. Перекрыты три полосы движения", – уточнил собеседник информагентства.

В управлении ГИБДД по Москве объяснили, что женщину, вышедшую из "Волги", сначала зацепил перестраивающийся Volkswagen. От удара жертва аварии отлетела под колеса автомобиля Land Rover. Женщина скончалась из-за полученных травм.

На месте происшествия работают специалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.