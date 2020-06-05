Два человека пострадали в ДТП с автобусом на западе столицы

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На западе столицы рейсовый автобус попал в аварию, в результате пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Рябиновой произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Nissan. В результате два человека получили травмы", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте ДТП работают полицейские и медики.

3 июня ДТП с пятью машинами произошло на углу Садового кольца и улицы Малой Дмитровки. Пьяный водитель скрылся с места.