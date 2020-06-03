Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель КамАЗа насмерть сбил мужчину на востоке столицы. Об этом сообщает Агентства "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 2 июня на проспекте Буденного. В пресс-службе рассказали, что водитель сбил мужчину средних лет, когда он выходил из трамвая, стоявшего на остановке. От полученных травм мужчина скончался.

"Неизвестный мужчина средних лет вышел из трамвая, стоявшего на остановке на обособленных трамвайных путях посередине проезжей части, споткнулся и упал на дорогу. В этот момент на него совершил наезд водитель КамАЗа", – рассказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что грузовым автомобилем управлял гражданин 1956 года рождения. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе сообщалось, что грузовой автомобиль насмерть сбил человека на стройплощадке на юге столицы. Инцидент произошел на Кантемировской улице возле дома 3, корпуса 5.

