Грузовик насмерть сбил человека на стройке в Царицыне

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Грузовой автомобиль насмерть сбил человека на стройплощадке на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Кантемировской улице возле дома 3, корпуса 5. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, ведется проверка.

Накануне на Волгоградском проспекте столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. От полученных травм мотоциклист скончался. На месте происшествия работала оперативно-следственная группа, было перекрыто движение.

Днем ранее автобус столкнулся с маршруткой на востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека.

