Движение по Волгоградскому проспекту вновь открыто после ДТП с мотоциклом

Движение по Волгоградскому проспекту осложнено из-за ДТП со смертельным исходом

Движение автомобилей по Волгоградскому проспекту на востоке столицы возобновлено после аварии со смертельным исходом, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Речь идет об участке от Ферганской до Ташкентской улицы в сторону центра Москвы. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа.

Там столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист, последний погиб. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции. Движение в районе, где произошла авария, было затруднено.

В марте на юго-востоке столицы случилось ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Водитель, управляя мотоциклом, наехал на препятствие, после чего столкнулся с грузовиком. Мотоциклист скончался.