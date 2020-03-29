Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке столицы

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На юго-востоке столицы произошла авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате ДТП погиб мотоциклист, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Как уточняется, авария произошла на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов.
"По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом совершил наезд на препятствие, после чего произошло столкновение с грузовым транспортным средством. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее машина скорой помощи с тяжелым больным попала в ДТП на Каланчевской улице. В ней находился больной, которому требовалась реанимация.