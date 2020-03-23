Машина скорой помощи с тяжелым больным попала в ДТП

Фото: Москва 24

Авария с машиной скорой помощи произошла в столице, передает телеканал Москва 24.

На Каланчевской улице легковой автомобиль столкнулся со скорой. В ней находился больной, которому требовалась реанимация. Обстоятельства ДТП уточняются.

23 марта Мосгорсуд приговорил Бекжана Сарбишева, наехавшего на группу людей в Москве возле ночного клуба "Аура", к 16 годам колонии строгого режима. В 2018 году он сбил 10 человек, которые приставали к его сестре и ее подругам. Он попытался заступиться за нее, однако, по материалам следствия, был избит.

После этого мужчина сел в арендованный автомобиль и направил его в группу людей. Один человек погиб, десять были госпитализированы.