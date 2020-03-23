В Москве сбившего группу людей водителя осудили на 16 лет лишения свободы

Фото: видео СК РФ

Мосгорсуд приговорил Бекжана Сарбишева, который наехал на группу людей в Москве возле ночного клуба "Аура", к 16 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В связи с угрозой распространения коронавируса в заседании участвовали только непосредственно причастные к процессу. Присяжные единогласно признали Сарбишева виновным. Его дело проходило по статьям 105 ("Убийство") и 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества") УК РФ.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подсудимого заболевание, однако оно не признано как препятствующее к руководству своими действиями. Кроме того, суд принял в качестве смягчающего обстоятельства то, что он частично возместил ущерб, а также состояние его здоровья.

В сентябре 2018 года Сарбишев наехал на группу людей, которая ранее приставала к его сестре и ее подругам. Он попытался заступиться за нее, однако, по материалам следствия, был избит. После этого он сел в арендованный автомобиль и направил его в ту самую группу людей. В результате происшествия один человек погиб, а десять были госпитализированы.

Ранее смертельный исход в результате ДТП зафиксировали в Новосибирской области. Между собой столкнулись минивен и три грузовика, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали.