Авария в Новосибирской области унесла жизнь человека

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ДТП с участием минивена и трех грузовиков произошло в Новосибирской области, сообщает "Интерфакс". В результате один человек погиб и шестеро пострадали.

Машины столкнулись накануне в 23:00 (03:00 10 марта по местному времени) в Барабинском районе на 1132-м километре автодороги Р-254.

Водитель Toyota Estima, ехавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.

Пассажир минивена погиб на месте. Еще четыре пассажира иномарки и водители двух грузовиков госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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