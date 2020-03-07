Иномарка насмерть сбила пешехода в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде иномарка насмерть сбила пешехода. Инцидент случился на улице Андреевка, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД в Twitter-аккаунте.

"Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате полученных травм пострадавший скончался. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что водитель сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Отмечалось, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего его сбил.