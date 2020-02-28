Смертельное ДТП произошло на Симферопольском шоссе

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Крупное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Щербинке, сообщает Агентство "Москва".

Там столкнулись два легковых автомобиля – BMW и Suzuki. В результате в искореженном от удара Suzuki оказались зажаты два человека. Экстренные службы извлекли пострадавших, но один из них умер.

На месте происшествия работают врачи полиция.

Ранее ДТП произошло в тоннеле в поселке Коммунарка в ТиНАО. В результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика погиб один человек.

До этого ДТП случилось на юго-востоке Москвы, в котором произошло столкновение автомобиля Hyundai и машины скорой помощи. Один человек получил различные травмы.