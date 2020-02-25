Водитель Ford сбил двух человек на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля Ford сбил двух человек на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на улице Генерала Тюленева около дома 25. В ведомстве подчеркнули, что водитель, выезжая с дворовой территории, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадал один человек, он госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Двумя днями ранее водитель BMW сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141.

В этом же месяце автомобиль Volkswagen сбил пешехода в Ясеневе. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте. После инцидента пострадавшего госпитализировали.