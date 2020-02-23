Иномарка насмерть сбила пешехода на зебре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141, сообщает ТАСС.
Отмечается, что водитель BMW сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее автомобиль Volkswagen сбил пешехода в Ясеневе. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте. После инцидента пострадавшего госпитализировали.