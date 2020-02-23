Иномарка насмерть сбила пешехода на зебре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141, сообщает ТАСС.

Отмечается, что водитель BMW сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее автомобиль Volkswagen сбил пешехода в Ясеневе. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте. После инцидента пострадавшего госпитализировали.