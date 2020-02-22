Автомобиль Volkswagen сбил пешехода в Ясеневе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля Volkswagen сбил пешехода, переходившего дорогу в столичном районе Ясенево, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве в Twitter.

Инцидент произошел в 18:35 в районе дома 2 по улице Голубинская. Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Пострадавшего госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля сбил трех человек, включая 12-летнего ребенка, на остановке в подмосковном Долгопрудном. Этому предшествовало столкновение с другой машиной.