Пострадавшего в ДТП на Симферопольском шоссе доставили в больницу вертолетом МАЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу мужчину, пострадавшего в ДТП на Симферопольском шоссе.

Инцидент случился на 27-м километре дороги, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По предварительным данным, автомобиль вылетел с дороги. Санитарным вертолетом один пострадавший мужчина был доставлен в специализированное лечебное учреждение столицы", – говорится в сообщении.

Также известно, что в аварии пострадал еще один человек. О его состоянии не сообщается.

Сегодня же вертолет МАЦ доставил в одну из московских клиник 72-летнего пациента с инфарктом. Его эвакуировали из ТиНАО.

Ранее трех человек госпитализировали после ДТП на Беседиснком мосту. Они пострадали в результате столкновения двух машин на новой развязке при движении в сторону области.