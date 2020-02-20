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Происшествия

13:32

Полиция проверят обстоятельства ДТП в Ульяновске, где водитель сбил женщин

происшествия ДТП

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Ульяновске с участием двух женщин-пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария произошла накануне вечером на Рябиковой улице в Ульяновске. По данным полиции, 67-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил двух женщин 37 и 58 лет соответственно, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия одна из женщин была госпитализирована, другую пострадавшую после осмотра отпустили домой. В ведомстве подчеркнули, что водитель принимал участие в оформлении ДТП, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель Lada Kalina сбивает на пешеходном переходе двух женщин – беременную девушку и ее мать. Автор ролика писал, что водитель автомобиля находился якобы в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее водитель автомобиля насмерть сбил пешехода в ТиНАО. Инцидент случился 14 февраля на дороге от Апрелевки в сторону деревни Марушкино в районе дома 28 по Шоссейной улице. Пострадавший был доставлен в больницу, однако от полученных травм скончался.

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