Водитель насмерть сбил пешехода в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО водитель авто насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Инцидент случился 14 февраля на дороге от Апрелевки в сторону деревни Марушкино в районе дома 28 по Шоссейной улице.

"Совершил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы УВД по округу.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу, однако от полученных травм скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, находящегося за рулем машины в момент наезда.

Ранее фургон сбил ребенка на территории школы в Москве. Водитель маневрировал задним ходом и не заметил 12-летнюю девочку, попавшую под колеса автомобиля ГАЗ. В результате наезда школьница получила телесные повреждения, ее доставили в медучреждение.