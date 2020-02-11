Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Электричка сбила насмерть подростка в районе станции Лианозово Савеловского направления МЖД, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В транспортной полиции призвали граждан не переходить пути в неустановленных местах и не перебегать пути перед приближающимся поездом.
Люди перебегают через пути у Савеловского вокзала
Ранее электричка насмерть сбила человека на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД. Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения.