Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электричка сбила насмерть подростка в районе станции Лианозово Савеловского направления МЖД, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В транспортной полиции призвали граждан не переходить пути в неустановленных местах и не перебегать пути перед приближающимся поездом.

Люди перебегают через пути у Савеловского вокзала



Ранее электричка насмерть сбила человека на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД. Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения.