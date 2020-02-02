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Происшествия

02 февраля, 22:43

Электричка насмерть сбила мужчину на Савеловском направлении МЖД

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электричка насмерть сбила человека на станции Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство "Москва".

Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, мужчина пытался подняться с путей на платформу перед приближающимся поездом.

Ранее электричка сбила пенсионерку на станции Лобня. Поезд следовал сообщением Кубинка – Москва. О состоянии пострадавшей не сообщалось.

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