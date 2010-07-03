Электричка сбила пассажира на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электропоезд сбил пассажира, находившегося на платформе "Маленковская" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

От полученных травм мужчина скончался, рассказали Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к краю платформы, не заметив приближающийся состав.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее женщина пострадала, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте перед аэроэкспрессом. Инцидент произошел на перегоне между станциями Лобня – Марк.