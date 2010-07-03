Электропоезд насмерть сбил пешехода на Белорусском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб под колесами электрички Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На перегоне между станциями "Можайск" и "Бородино" Белорусского направления МЖД электропоездом Москва – Бородино смертельно травмирован мужчина", – заявили в пресс-службе.

По предварительной информации, погибший пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте.

В МВД добавили, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность жертвы.

Ранее женщина пострадала при переходе путей перед аэроэкспрессом. Сообщалось, что инцидент произошел на перегоне Лобня – Марк.