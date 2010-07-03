Расписание электричек Казанского направления МЖД временно изменилось

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменено по 11 ноября из-за плановых работ, сообщает пресс-служба магистрали.
На нескольких участках, в том числе в Московской и Рязанской областях, пройдут плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
4, 5 октября и с 10 по 14 октября несколько электричек выведут из расписания на участках Москва – Куровская – Шатура – Черусти и Куровская – Егорьевск-2.
С 21 по 25 и с 28 по 31 октября, а также 3 и 4, а также с 6 по 8 и 11 ноября несколько электричек перестанут ходить на участках Москва – Раменское – Голутвин, Голутвин – Пески – платформа 88 километр и Голутвин – Фруктовая – Алпатьево.
30 сентября, с 1 по 4 и с 7 по 11 октября с 13:00 до 17:00 электропоезда по направлению Рязань – Москва и Рязань – Узуново проследуют без остановки Рыбное. Возможны и другие изменения.
Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.
С 30 сентября по 16 октября в связи с ремонтом пути изменится расписание поездов Рижского направления МЖД. Ремонт будет проходить на втором главном пути участка Тушино – Павшино – Нахабино.
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