Расписание электричек на Рижском направлении МЖД изменится

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Расписание поездов Рижского направления МЖД изменится с 30 сентября по 16 октября в связи с ремонтом пути.
"Часть электричек выведут из расписания, несколько проследуют по укороченному маршруту. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и количество остановок, например, пройдут без посадки и высадки платформы: Опалиха, Красногорская, Аникеевка, Трикотажная, Покровское-Стрешнево, Гражданская и Дмитровская", – указано на сайте МЖД.
Ремонт будет проходить с 10:00 до 18:00 на втором главном пути участка Тушино – Павшино – Нахабино. Из-за этого движение поездов организуют по одному пути в реверсивном режиме.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 29 сентября, а также 5 и 6 октября. Это необходимо для строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Внуково. В ходе работ железнодорожникам предстоит демонтировать старый мост, а также уложить рельсошпальную решетку и отрегулировать контактную сеть. Работы будут вести главным образом в ночное время, чтобы не сокращать количество электричек днем.
До этого также говорилось об изменении графика движения электричек Казанского направления МЖД. Новое расписание будет действовать до конца сентября.
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