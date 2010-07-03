В России появились электрички с дискотеками

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Железнодорожные компании в регионах России, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородном сообщении, стали организовывать в электричках дискотеки, концерты, мастер-классы и фотозоны, сообщает РИА Новости.

Таким образом, пригородные пассажирские компании (ППК) привлекают пассажиров к этому виду транспорта.

К примеру, Забайкальская пригородная пассажирская компания праздновала в электричке Масленицу, а затем вдохновилась этим и организовала в электропоезде Чита – Карымская – Чита вечеринку.

В вагонах убрали сиденья и смонтировали нужное энергообеспечение. Все это уже входило в стоимость билета. Причем, как рассказал генеральный директор ЗППК Евгений Силантьев, компания-перевозчик не получила прибыли с этой акции – это было имиджевое мероприятие, призванное привлечь пассажиров в пригородное железнодорожное сообщение.

Также проводятся акции "Ночь в электричке". Прошлой осенью Северная пригородная пассажирская компания приглашала всех желающих бесплатно прогуляться по электричке, состоящей из шести тематических вагонов, и принять участие в конкурсах, мастер-классах, послушать выступления музыкальных артистов, поиграть в настольные игры. Еще одну "Ночь в электричке" пригородная компания собирается организовать и в этом году.

Совместно с туристическими компаниями и администрациями регионов пригородные компании организуют экскурсионные туры на электричках в красивейшие города и туристические центры России.

Например, со столичных вокзалов на электричке Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно отправиться в путешествие по красивым городам Московской области – Коломне, Сергиеву Посаду, Истре, Волоколамску и Дмитрову.