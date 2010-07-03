Расписание электричек изменится на Павелецком направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

График движения ряда электричек изменится с 13 по 15 сентября на Павелецком направлении и Большом кольце Московской железной дороги (МЖД).

Как рассказали в пресс-службе магистрали, это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции "Жилево".

На время работ движение будет организовано по соседнему пути. Отмечается, что из расписания выведены несколько утренних поездов.

Также пригородные электрички и экспрессы в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях "Жилево", "Ситенка" и "Шугарово".

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 14-20 сентября из-за работ по развитию инфраструктуры.