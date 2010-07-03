Расписание электричек Рижского и Курско-Рижского направлений МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения ряда поездов Рижского и Курско-Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 8–27 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"На Рижском направлении проходят масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим скорректированы графики движения некоторых поездов Рижского и Курско-Рижского направлений", – говорится в сообщении.

С 8 на 9 сентября будут организованы работы на станции Тушино. В связи с этим некоторые электропоезда проследуют остановочные пункты Дмитровская, Гражданская, Красногорская, Опалиха, Аникеевка, Трикотажная без остановки. Еще ряд поездов, курсирующих между станциями Царицыно, Дедовск, Нахабино, Голицыно, Новоиерусалимская и Люблино, выведут из расписания.

С 9 на 10 сентября работы запланированы на станции Новоиерусалимская. На время работ ряд поездов будет следовать по обновленному графику, изменения затронут участки Манихино-1 – Новоиерусалимская, Румянцево – Нахабино, Румянцево – Дедовск, Новоиерусалимская – Нахабино.

С 16 по 20 и с 23 по 27 сентября у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые маршруту будут частично сокращены. Изменения коснутся поездов, курсирующих на участке Павшино – Нахабино

Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

