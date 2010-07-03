Расписание электричек Ярославского направления изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД изменится 7 и 8 сентября. Это связано с ремонтно-путевыми работами.
"Работы будут проходить на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково. Из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Монино", "Пушкино", "Красноармейск", "Софрино", "Сергиев Посад" и "Александров", – указано на сайте магистрали.
Движение поездов организуют по одному пути в реверсивном режиме. Пассажиров просят внимательно ознакомиться с расписанием. Посмотреть график можно на сайте и в мобильном приложении компании, а также на железнодорожных станциях.
Ранее сообщалось, что на Киевском направлении МЖД будет новая станция. Она строится в поселке Марушкинское, между остановками Кокошкино и Крекшино. Береговые платформы будут в ширину восемь метров. Их протяженность составит 400 метров.
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