Расписание электричек Ярославского направления изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД изменится 7 и 8 сентября. Это связано с ремонтно-путевыми работами.

"Работы будут проходить на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково. Из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Монино", "Пушкино", "Красноармейск", "Софрино", "Сергиев Посад" и "Александров", – указано на сайте магистрали.

Движение поездов организуют по одному пути в реверсивном режиме. Пассажиров просят внимательно ознакомиться с расписанием. Посмотреть график можно на сайте и в мобильном приложении компании, а также на железнодорожных станциях.

Ранее сообщалось, что на Киевском направлении МЖД будет новая станция. Она строится в поселке Марушкинское, между остановками Кокошкино и Крекшино. Береговые платформы будут в ширину восемь метров. Их протяженность составит 400 метров.

