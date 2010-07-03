Ремонтные работы завершили в Лефортовском тоннеле

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Специалисты завершили ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. Там заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали дождеприемные решетки. После окончания работ была нанесена дорожная разметка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Автомобильные дороги".

"Работы в Лефортовском тоннеле проводились с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. При такой технологии работы ведутся одновременно на всей ширине проезжей части и требуют полного перекрытия дорожного движения. Асфальтовое покрытие, уложенное единым "ковром", служит гораздо дольше", – говорится в сообщении пресс-службы.

Всего специалисты отремонтировали 90 тысяч квадратных метров дорожного покрытия тоннеля. В работах принимало участие около 250 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов.

Лефортовский тоннель был построен на востоке столицы в 2003 году. Он проходит под одноименным парком на глубине 30 метров.

Ранее сообщалось, что Кутузовский тоннель будут перекрывать на несколько часов по ночам до 20 декабря. Там ведутся ремонтные работы. Днем закрытой остается одна правая полоса. Автомобилистов призвали заранее строить маршрут.

