Кутузовский тоннель в Москве будут перекрывать по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кутузовский тоннель будут перекрывать на несколько часов по ночам до 20 декабря. С сегодняшнего дня там начинается ремонт, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Днем закрытой будет оставаться одна правая полоса. Количество полос сохранят за счет переразметки.

В ЦОДД попросили автомобилистов быть внимательными.

В Кутузовском тоннеле сегодня ночью начинается капремонт. До 20 декабря его будут перекрывать на несколько часов по ночам будут, а днем закрытой станет оставаться одна правая полоса. Количество полос сохранят за счет переразметки. Будьте внимательны. pic.twitter.com/U7arZGSXXE — ЦОДД (@gucodd) August 14, 2019

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходного перехода через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД вблизи владения 13 по улице Василисы Кожиной.