На Киевском направлении МЖД будет новая станция

Москомархитектура согласовала дизайн остановочного пункта Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Станция строится в поселке Марушкинское, между остановками Кокошкино и Крекшино. Береговые платформы будут в ширину восемь метров. Их протяженность составит 400 метров.
"От осадков пассажиров защитят прочные навесы, выполненные из алюминиевых профилей с остеклением. Строительство станции завершат в 2020 году", – сказал Сергей Кузнецов. Его слова передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Сергей Собянин говорил, что пункт Санино улучшит транспортную доступность ТиНАО и позволит жителям ближайших домов быстрее добираться до Киевского вокзала.
Ранее сообщалось, что на Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров МЦД-1 "Одинцово – Лобня" в черте города будет создано 12 остановочных пунктов. Остановки Петровско-Разумовское, Илимская и Дмитровская появятся впервые.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.