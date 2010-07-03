На Киевском направлении МЖД будет новая станция

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Москомархитектура согласовала дизайн остановочного пункта Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станция строится в поселке Марушкинское, между остановками Кокошкино и Крекшино. Береговые платформы будут в ширину восемь метров. Их протяженность составит 400 метров.

"От осадков пассажиров защитят прочные навесы, выполненные из алюминиевых профилей с остеклением. Строительство станции завершат в 2020 году", – сказал Сергей Кузнецов. Его слова передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Сергей Собянин говорил, что пункт Санино улучшит транспортную доступность ТиНАО и позволит жителям ближайших домов быстрее добираться до Киевского вокзала.

Ранее сообщалось, что на Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров МЦД-1 "Одинцово – Лобня" в черте города будет создано 12 остановочных пунктов. Остановки Петровско-Разумовское, Илимская и Дмитровская появятся впервые.

