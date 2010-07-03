На Савеловском направлении МЦД в черте города запроектировано 12 остановок

На МЦД-1 запроектировано 12 остановок в черте города

На Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров МЦД-1 "Одинцово – Лобня" в черте города организуют 12 остановочных пунктов.

Остановки Петровско-Разумовское, Илимская и Дмитровская при этом появятся впервые, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. На первой сделают пересадку на две линии метро и Октябрьскую железную дорогу.

Кроме того, на Савеловском направлении собираются перенести платформы на станциях Марк и Лианозово. Сдвижка последней позволит организовать удобную и безопасную пересадку на проектируемую Люблинско-Дмитровскую линию подземки, сообщает "Вечерняя Москва".

МЦД-1 свяжет Савеловское и Белорусское направления железной дороги. Общая протяженность линии составит 52 километра, на ней запроектировано 28 остановочных пунктов. Ожидается, что МЦД-1 и МЦД-2 создадут около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. К их запуску изменится порядка 50 наземных маршрутов и появится более 30 перехватывающих парковок. Кроме того, Институт Генплана Москвы сейчас разрабатывает проекты планировки территорий (ППТ), прилегающих к первым двум диаметрам.

Всего проект предполагает открытие пяти линий Московских центральных диаметров до 2025 года. Курсировать по ним будут поезда "Иволга".

График работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.