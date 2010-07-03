На Савеловском направлении МЦД в черте города запроектировано 12 остановок

Поделиться в социальных сетях:
На МЦД-1 запроектировано 12 остановок в черте города
На Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров МЦД-1 "Одинцово – Лобня" в черте города организуют 12 остановочных пунктов.
Остановки Петровско-Разумовское, Илимская и Дмитровская при этом появятся впервые, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. На первой сделают пересадку на две линии метро и Октябрьскую железную дорогу.
Кроме того, на Савеловском направлении собираются перенести платформы на станциях Марк и Лианозово. Сдвижка последней позволит организовать удобную и безопасную пересадку на проектируемую Люблинско-Дмитровскую линию подземки, сообщает "Вечерняя Москва".
МЦД-1 свяжет Савеловское и Белорусское направления железной дороги. Общая протяженность линии составит 52 километра, на ней запроектировано 28 остановочных пунктов. Ожидается, что МЦД-1 и МЦД-2 создадут около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. К их запуску изменится порядка 50 наземных маршрутов и появится более 30 перехватывающих парковок. Кроме того, Институт Генплана Москвы сейчас разрабатывает проекты планировки территорий (ППТ), прилегающих к первым двум диаметрам.
Всего проект предполагает открытие пяти линий Московских центральных диаметров до 2025 года. Курсировать по ним будут поезда "Иволга".
График работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: