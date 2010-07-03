Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 28 и 29 сентября, а также 5 и 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

Пассажиров предупредили, что в ближайшие и следующие за ними выходные изменится график движения некоторых электричек и аэроэкспрессов во Внуково. Это необходимо для строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Внуково, пояснили представители магистрали.

В ходе работ железнодорожникам предстоит демонтировать старый мост, а также уложить рельсошпальную решетку и отрегулировать контактную сеть. Отмечается, что работы будут вести главным образом в ночное время, чтобы не сокращать количество электричек днем.

Тем не менее, как отметили в пресс-службе дороги, 28 и 29 сентября, а также 5 и 6 октября "несколько пригородных поездов не проследуют на участках Москва – Лесной Городок, Москва – Апрелевка и Москва – Нара". Кроме того, у ряда электричек поменяют время отправления и число остановок на маршруте.

По информации ЦППК, компенсационные автобусы запустят на участках Москва – Нара и Апрелевка – Москва вечером 28 сентября и утром 29 сентября. Для проезда будет достаточно предъявить билет или абонемент ЦППК. В МЖД напомнили, что в воскресенье отменят и некоторые аэроэкспрессы до аэропорта Внуково и обратно.

28 и 29 сентября также изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД. Это связано с ремонтно-путевыми работами на перегоне Софрино – Пушкино и на станции Александров.

Ранее сообщалось, что ЦППК переведет электрички на зимний режим работы к середине ноября. Сейчас специалисты проверяют около 160 арендованных и собственных электропоездов.