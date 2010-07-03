Расписание электричек Москва – Тверь изменится в октябре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

График движения ряда электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине октября.

Как сообщили в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", это произойдет в связи с модернизацией инфраструктуры.

Изменения расписания затронут пригородные поезда на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

Так, на направлении Москва – Тверь и обратно отменено несколько электричек, у ряда поездов есть изменения в движении (отменены частично на участках).

Помимо этого, изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов.

Ранее стало известно, что два новых ночных поезда, курсирующие из Москвы через Тулу, Калугу и прибывающие снова в столицу, запустят с 1 ноября 2019 года.