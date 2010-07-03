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Москва 24

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01:55

Стала известна минимальная стоимость билета на "Ласточку" из Москвы в Санкт-Петербург

транспорт общество

01:55

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили минимальную стоимость билета на "Ласточку" между Москвой и Санкт-Петербургом в октябре. Об этом пишет Агентство "Москва".

"ОАО "РЖД" предлагает пассажирам, планирующим путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом с 1 по 31 октября, приобрести билеты на поезда "Ласточка" №801/802 по сниженным фиксированным ценам", – информирует пресс-служба.

Уточняется, что стоимость проезда в одну сторону по базовому и экономическому тарифам обслуживания составит тысячу рублей. Билет в бизнес-классе обойдется в 2 тысячи 501 рубль.

"Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложениями: например, для пассажиров в возрасте до 21 года или старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при покупке билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%", – подчеркнули в компании.

Также пассажирам напоминают, что "Ласточка" №802 отправляется из Москвы в 16:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 00:30. Обратный поезд №801 стартует в 13:30 и приезжает в столицу в 21:52.

"Остановки предусмотрены на станциях: "платформа НАТИ", "Крюково", "Тверь", "Вышний Волочек", "Бологое", "Угловка", "Окуловка", "Малая Вишера", "Чудово", "Любань", "Тосно", "Колпино", "Обухово", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о временных изменениях в расписании электричек Казанского направления МЖД. На нескольких участках пройдут плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна.

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транспорт общество

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